La contamination au covid-19 du président de la République ne passe pas vraiment auprès de certains professionnels de santé. Sur RMC, invité de l’émission présentée par Apolline de Malherbe, un jeune brancardier de Montélimar, dans la Drôme, a poussé un véritable coup de gueule, estimant que l’exécutif ne respectait pas les règles imposées aux Français.

Si ce dernier comprend qu’Emmanuel Macron ait pu tomber malade, ce dernier étant humain comme tout le monde, ce dernier estime qu’il n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures barrières susceptibles de le protéger. En ligne de mire, un récent dîner organisé à 12, quelques jours avant que le test PCR effectué ne revienne positif.

Un brancardier critique le non-respect des mesures par l’exécutif

Selon ce dernier, il est incompréhensible qu’un président de la République réclame aux Français, qu’ils se serrent la ceinture et travaillent à distance quand, de l’autre côté, ce dernier organise des dîners à plus d’une dizaine. Des dîners qu’il est tout à fait possible de limiter voire de ne pas organiser, et ce, même en période de crise.

Le personnel hospitalier grogne

Jérémy rappelle ensuite que le personnel hospitalier travaille dur, tous les jours. De fait, en apprenant que les élus de la majorité organisent de belles réceptions, ces derniers ont l’impression de ne pas être véritablement respectés. Entre le discours et les actes (dîner à six, respect du couvre-feu), les professionnels de santé estiment donc qu’il y a encore un véritable gap à combler.