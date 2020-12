A partir du 31 mars 2021 la séparation du couple Sussex, le prince Harry et Meghan Markle, avec le Buckingham Palace devrait être effective. Toutefois d’après le média britannique Daily Mail, le couple semble retarder les choses alors qu’un an de transition a déjà écoulé. Le prince Harry et son épouse d’après le média seraient en train de demander un an supplémentaire avant d’acter la séparation. D’après Daily Mail, cette requête du couple serait à l’origine d’une volonté de pouvoir continuer de s’occuper de leurs patronages.

Pour rappel, lorsque Meghan avait épousé Harry en faisant son entrée dans la famille royale, elle a été nommée pour parrainer différentes associations consacrées principalement à l’émancipation des femmes de même qu’à l’éducation universelle. Le prince Harry en ce qui le concerne dirige une ONG en charge des parcs nationaux et de la lutte contre le braconnage en Afrique. Depuis 2014, le prince gère également l’organisation Invictus Games. En effet, c’est dans l’intention de continuer à gérer ces organisations que les Sussex ont souhaité une négociation des conditions de leur départ.

Respecter les valeurs de Sa Majesté

D’après un autre média britannique, The Sun, Harry et Meghan devrait avoir une concertation par visioconférence avec le reste de la famille royale au cours du prochain mois. Le média a également précisé que la famille royale va étudier la requête dans l’objectif d’avoir l’assurance qu’elle « respecte les valeurs de Sa Majesté ». Respectivement en avril et en juin prochain, la reine Elisabeth II fêtera son 95ème anniversaire et le prince Phillip ses 100 ans. Le premier juillet également, la statue de la princesse Diana sera inaugurée. Pour The Sun, il est inconcevable que le prince et son épouse soient absents à ces événements en dépit de la situation.