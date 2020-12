La légende de la pop, Michael Jackson, continue de faire parler de lui, même après sa mort, le 25 juin 2009. En effet, depuis sa tragique disparition qui a rendu ses fans inconsolables, ces derniers se sont plusieurs fois interrogés sur la cause de son décès. Les informations concernant son autopsie ont récemment refait surface, et ont montré que le roi de la pop était dans un très mauvais état de santé juste avant sa mort.

Il s’était fait tatouer les lèvres

Selon les révélations du média britannique, Mirror, le corps de Michael Jackson était couvert de cicatrices. En effet, ces dernières qui se trouvent au niveau de ses épaules, ses cuisses ainsi qu’aux hanches sont en réalité des marques de piqûres causées par ce qui pourrait être des marques dues à des injections d’analgésiques. S’agissant de ses lèvres, elles ont été tatouées en roses tout comme ses sourcils qui ont été tatoués en noir. Il s’était également fait tatouer le devant du cuir chevelu afin qu’il puisse être confondu avec la racine de ses cheveux. Par ailleurs, son dos avait de multiples coupures faisant penser qu’il avait fait une grosse chute.

« Son état de santé s’était fortement dégradé »

Toujours d’après les révélations du média britannique, la chevelure de Michael Jackson était en réalité une perruque qui lui avait été collée sur la tête. Dans une interview accordée au média, The Sun, un de ses proches a déclaré qu’ « il avait la peau sur les os, ses cheveux étaient tombés et il n’avait avalé que des pilules avant sa mort ». A en croire cette source, « les marques d’injection sur tout son corps et la défiguration causée par des années de chirurgie plastique montrent que son état de santé s’était fortement dégradé depuis quelques années ». Aussi, l’autopsie a-t-elle révélé que Michael Jackson avait abusé des médicaments sur ordonnance et livrait visiblement une bataille contre l’anorexie.