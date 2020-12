En cette fin d’année 2020, Google se conjugue au féminin. Le géant américain du numérique a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet d’essayer virtuellement les produits de maquillage. Cette nouveauté arrive alors que les grandes capitales du monde traversent une période de confinement. La fonctionnalité est pour l’instant disponible aux Etats-Unis. Google a noué des partenariats avec plusieurs marques de cosmétiques à l’instar de Black Opal, Mac Cosmetics, L’Oréal et Charlotte Tilbury.

Un atelier de maquillage virtuel

Grâce à la technologie de la réalité augmentée, l’utilisatrice a tout le loisir d’essayer les produits de ces marques comme les fards à paupières, les rouges à lèvres et autres. Il suffit juste de taper un produit d’une des marques en partenariat avec Google dans le moteur de recherche. L’outil d’essayage apparaîtra en premier sur la liste des résultats. L’utilisatrice pourra donc introduire dans cet atelier de maquillage une de ses photos sélectionnée sur son smartphone. Elle pourra donc commencer par essayer les rouges à lèvres et les fards de différentes couleurs sur son visage ou celui d’une amie.

Google lui permet également de faire le même exercice sur les visages des mannequins de cette nouvelle fonctionnalité disponible sur Chrome et sur l’application mobile du géant américain du numérique. Les internautes pourront également visiter les pages Google Shopping pour s’enquérir des conseils et des suggestions d’influenceurs et d’experts dans le domaine de la beauté, de la mode, de la décoration et de la jardinerie.