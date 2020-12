Davido, la star de la musique nigériane pleure le décès d’un de ses proches collaborateurs. Il s’agit de son garde du corps personnel Ogbeide Tijani Olamilekan, plus connu sous le nom de TeeJay. Selon les informations rendues publiques sur cette situation, le défunt aurait tiré sa révérence dans la matinée de ce mardi 8 décembre. Il aurait traîné un mal au cours de ces derniers mois qui a finalement eu raison de lui.

Davido affecté

En plus de son épouse et de ses enfants, le départ de TeeJay a visiblement affecté l’interprète de « Jowo ». Sur le réseau social Instagram, le chanteur nigérian a publié un message qui laissait imaginer l’état dans lequel le départ de son garde du corps l’a mis. On retient que Davido ne croit pas encore au décès de ce proche collaborateur avec qui il a passé de nombreuses années et fait beaucoup de chose

“Dites-moi que je rêve…”

« S’il vous plaît dites-moi que je rêve… mon Tj est parti ? Que faire sans toi oncle Tj ehn… 11 ans tu as tout fait pour moi… », avait-il publié sur le réseau social. « Tu étais une personne si grande avec un cœur de bébé… tout le monde t’aimait… je veux me réveiller tard pour un spectacle pour que tu reviennes me porter… je ne sais même pas ce que j’écris mec … RIP ONCLE TIJANI », a-t-il ajouté.