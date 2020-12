C’est un secret de polichinelle. Le président béninois effectue une tournée nationale depuis moins d’un mois. Hier vendredi 11 décembre, c’était la 20 ème journée de ce périple. Et ce sont les habitants d’Abomey-Calavi qui l’ont accueilli. Reçu sur le terrain de sport du Ceg 2 de la commune, aménagé pour la circonstance Patrice Talon s’est exprimé devant les membres du conseil communal et les populations venues l’écouter. Le chef de l’Etat a dit à l’assistance que le Bénin est en construction dans tous les domaines.

« Le peu que nous avons réussi à faire en 4 ans nous rend euphoriques même s’il reste tant à faire et que beaucoup de choses nous manquent encore » a déclaré le numéro 1 béninois. Il pense par ailleurs que le Bénin s’est définitivement révélé à lui-même. « Ce n’est que le début du commencement. Un début qui nous donne la certitude que nous sommes capables. L’heure du Bénin est arrivée…Nous nous sommes révélés à nous-mêmes. Nous avons connu une renaissance en 4 ans » croit savoir Patrice Talon. Il espère que l’œuvre entamée va se poursuivre parce que selon lui, si cela continue quelques années, « on sera à l’abri de nos éternels manques ».

“Mon mérite, c’est d’avoir été le Bócônon “

C’est pour cela qu’il invite les béninois à ne pas baisser la garde et à poursuivre les efforts. « Le peuple doit être, de son point de vue, le défenseur, le gardien de ces acquis car nos travers continuent de sommeiller en nous ». Il rappelle que la renaissance qu’a connue le Bénin en 4 ans n’a pas été possible sans les béninois. « C’est l’œuvre de notre génie collectif, des valeurs enfouies en nous…Je ne suis pas nouveau au Bénin, j’étais déjà un peu dans la politique et il n’y a presque pas d’homme nouveau sur la scène…C’est pour dire que les mêmes qu’on était hier, sommes les mêmes qui opérons cette magie , cette mutation aujourd’hui…Mon mérite, celui de mon gouvernement, c’est d’avoir fait la consultation médicale, d’avoir été le Bócônon pour avoir dit ce qui ne va pas et ce qu’il faut faire… » a-t-il déclaré.

Cela a nécessité des sacrifices et c’est cela l’effort collectif, a poursuivi le chef de l’Etat. Il est ensuite revenu sur une de ses expressions pour faire une promesse. « Très prochainement, nous allons desserrer un peu la ceinture mais avant pensons à satisfaire un peu ce qui nous manque » a laissé entendre l’ex homme d’affaires. Rappelons que les élections présidentielles sont prévues pour l’année prochaine au Bénin et le Chef de l’Etat n’a toujours pas dit s’il sera ou non candidat à sa propre succession.