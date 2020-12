Le Chef de l’Etat, Patrice Talon poursuit son périple de reddition de compte dans les départements de l’Ouémé et du Plateau. La cité des ainonvis a accueilli le samedi 05 décembre 2020, le Président de la République. En tournée dans le pays depuis plusieurs semaines, Patrice Talon et sa suite ont foulé le sol de Porto Novo où un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations de la ville aux trois noms. Lors des dernières élections communales et municipales dernières, Porto-Novo est demeurée aux mains du parti arc-en-ciel dans la majorité des arrondissements. Puisque, sur les cinq arrondissements que compte la ville de Porto-Novo, un seul a pu échapper au parti Prd de Me Adrien Houngbédji. Selon les informations recueillies à quelques heures de l’arrivée du Chef de l’Etat à la maison des jeunes de Djègan-Kpèvi, lieu de l’événement, une répartition avait été faite dans la salle.

50 places avait été attribué au parti majoritaire l’Union Progressiste ( UP), 30 places au parti Bloc Républicain ( BR), 20 places au Parti du Renouvellement Démocratique ( PRD), 10 places à l’UDBN de Claudine Prudencio, etc. Une organisation qui a surpris même le Président de la République, Patrice Talon puisqu’il ne s’attendait pas à une telle mobilisation. « …Je suis arrivé à Porto-Novo à partir de Dangbo. Mais voilà qu’il fait actuellement chaud. Mais j’ai commencé à avoir froid pour l’honneur que me fait Porto-Novo, pour la manifestation si enthousiaste, si affectif. Je suis depuis quelques heures l’objet d’un témoignage d’amour. Nous avons vaincu la fatalité… », a déclaré Patrice Talon à la salle. Le premier magistrat du Bénin a dû être séduit par la forte mobilisation qui l’a accueillie.

Le maire Yankoty remercie le Chef de l’Etat et fait d’autres doléances

Très ravi pour les nombreuses réalisations du PAG dans la ville de Porto-Novo, l’édile de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, au nom de ses administrés, a remercie le Président de la République. Il n’a pas manqué de rappeler tous les projets du PAG exécutés au profit de la ville capitale. Compte tenu des nombreuses réalisations sous le leadership du Président Patrice Talon, ce dernier est qualifié par l’autorité municipale comme le premier architecte de Porto-Novo, le capitaine du navire Porto-Novo, le meneur de jeu, l’indomptable, le stratège. « …Les réalisations sont si expressives, si visibles, si imposantes que pour nous les ainonvis vous rentrez dans l’histoire comme le plus grand bâtisseur de la cité des ainonvis… » a t-il martelé. « Mais Porto-Novo voudrait plus pour arborer son vrai visage de ville capitale », dira Charlemagne Yankoty. Ils attendent la construction de la route Inter-Etats Porto-Novo/Igolo pour impulser une nouvelle dynamique économique avec le Nigéria, qu’il veut vous voir lancer et inaugurer l’autoroute Sèmè-Porto-Novo avec un nouveau pont sur la lagune de Porto-Novo, un troisième pont reliant Porto-Novo et Abomey-Calavi, l’aménagement des berges de Porto-Novo, etc Autant de doléances pour la ville capitale.

Patrice Talon rassure

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a écouté religieusement le maire de Porto-Novo avant de déclarer à sa reprise de parole que tous les projets dont a parlés le maire de Porto-Novo comptent déjà dans son programme pour Porto-Novo. « ..N’eut été la phase d’études desdits projets, ce serait déjà chose faite… », affirme Patrice Talon. Outre la ville de Porto-Novo, Patrice Talon a foulé d’abord dans le département de l’Ouémé, la commune de Dangbo, puis il a poursuivi son périple dans ce département par les communes d’Adjarra, d’Avrankou où il a délivré en quelque sorte un message d’espoir. Partout où Patrice Talon est passé, le messager est le même.

Des assurances du Chef de l’Etat aux populations

A chaque étape de son périple, le Président de la République a apporté des garanties pour rassurer ses interlocuteurs et la foule en général. Le Premier de la République l’a dit, le développement passe par le développement de la route. L’énergie a été réclamée par les populations comme un bien de consommation. Pour Patrice Talon, l’énergie est le seuil du développement. Le Bénin a dû fermer de nombreuses usines de production. Le palmier à huile qui faisait la fierté de notre pays, les usines qui raffinaient tous ont disparus. Parce qu’on ne pouvait pas entreprendre sans énergie. Le Président de la République a insisté sur la réindustrialisation de notre pays. Il a réaffirmé ce qui était déjà un préambule pour le PAG. Lorsque le Chef de l’exécutif dénonce nos travers, ce n’est pas qu’il est contre nous mais c’est parce qu’il aime davantage ce pays. Dans la reddition des comptes, il y a d’abord l’état des lieux. C’est la situation dans laquelle l’État a été retrouvé en 2016. C’est un passif, des résultats de plusieurs années de gestion. Le Président de la République n’attribue aucun mauvais point à ses prédécesseurs. Au contraire, il a reconnu que les difficultés que nous avons traversées étaient partagées. Il a remercié pour finir l’ensemble des Béninois pour les efforts accomplis pour le décollage de notre pays et que le développement soit irréversible et qu’on ne retombe plus dans ce passif.

Des communes du Plateau ont reçu la délégation présidentielle

Il faut noter également que cette tournée de reddition du Chef de l’Etat a sillonné dans les départements de l’Ouémé et du Plateau par les communes du plateau. Il s’agit de la commune d’Ifangni et celle de Saketé. A ces étapes, le Président Patrice Talon a été accueilli par une foule surexcitée puisque depuis son accession à la magistrature suprême, Patrice Talon n’a jamais foulé le sol de ses régions du plateau. Ce fût une occasion pour le Chef de l’Etat de réitérer son amour pour cette région oubliée. Profitant de son arrivée sur leur sol, les maires de ces communes lui ont dressé un chapelet de doléances en vue du développement de leurs communes respectives. Ce qu’il peut promettre, Patrice Talon l’a promis rassurant élus et populations de ces communes du plateau.