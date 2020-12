Les candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 sortent de l’ombre. Après Daniel Edah, il y a quelques semaines, c’est Yannick Emmanuel Dossou qui a annoncé sa candidature ce vendredi 11 décembre 2020 au Chant d’Oiseau à Cotonou. L’homme a fait sa déclaration de candidature devant les médias et quelques membres de son staff. Pour lui, le Bénin connaît des heures difficiles. Selon le candidat, les difficultés que vit le Bénin depuis bientôt cinq ans, résultent de la dualité entre deux anciens amis.

Et le pays a besoin «d’une véritable politique du changement ». Il estime que «entre les risques d’une rupture qui sèmerait en dépit de quelques avancées, le désarroi, la faim, le chômage, la peur, l’incertitude, l’exclusion et le confort d’une tiédeur qui enliserait notre pays dans un déclin léthargique, la nécessité du changement s’impose à la raison ». Le juriste de 54 ans pense qu’il est temps de déconnecter la machine infernale. Et il a la conviction que face aux défis de ce monde, une vision claire, une action cohérente et un langage de vérité doivent permettre de rétablir la confiance pour redresser le pays, et le rassembler dans la justice. «La peur, le repli sur soi, le défaitisme, ce n’est pas le Bénin », a indiqué le candidat déclaré.

C’est pourquoi, il prône la réconciliation, la paix, le rassemblement et l’unité nationale. Il s’engage «pour un Bénin de dignité et d’espoir, où chacun est en mesure de manger à sa faim, de se loger décemment, de se vêtir, de soigner et de s’instruire ». Il s’engage pour un Bénin où l’Etat garantit la sécurité aux citoyens face à la montée des menaces terroristes et agressions. Il pense à travailler à un taux de croissance à deux chiffres afin de créer davantage de richesse, pour atteindre le plein emploi. Pour Yannick Emmanuel Dossou, la liberté rime avec l’égalité des chances et la laïcité est une valeur inestimable qu’il faut protéger.