La question du racisme dans les hôpitaux a été abordée par l’Administrateur de la santé publique des Etats-Unis, Jerome Adams. Dans une interview accordée au média américain ABC, ce dimanche 27 décembre 2020, il a fait comprendre que cette question devrait être abordée afin de lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) dans la communauté noire.

« 700 femmes qui meurent de complications liées à la grossesse »

Au cours de son intervention, il a déclaré qu’ : « il y a de réels problèmes qui se posent aujourd’hui, en ce moment [aux Etats-Unis], quand on regarde 700 femmes qui meurent de complications liées à la grossesse, la plupart d’entre elles noires et brunes, quand on regarde non seulement le COVID mais les disparités d’hypertension et de cancer. Nous devons reconnaître ces choses et nous devons montrer aux gens de manière significative dans un sens réel ce que nous faisons pour améliorer ces mesures ». Pour lui, les autorités religieuses doivent diffuser les efforts du gouvernement américain pour lutter contre ces discriminations dans le système sanitaire des USA.

Une femme noire a contribué au développement du vaccin

« Nous devons nous assurer que nos pasteurs, imams et rabbins, avec lesquels nous travaillons, disposent de ces faits, afin qu’ils puissent les diffuser à leurs fidèles » a-t-il déclaré. A en croire Jerome Adams, c’est cette discrimination dans le système sanitaire américain qui l’a amené à se faire vacciner en direct à la télévision. Cela, d’autant plus que c’est une femme noire qui a aidé au développement du vaccin (Moderna) contre le coronavirus. « Je sais qu’une femme afro-américaine a aidé à développer ce vaccin avec Anthony Fauci et je me suis assuré que les essais étaient enrôlés avec divers participants. Je me suis fait vacciner parce que j’y fais confiance et c’est ainsi que nous mettons fin à cette pandémie » a-t-il ajouté évoquant le nom du docteur Kizzmekia Corbett.