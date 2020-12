L’opposition à Patrice Talon jubile suite à la réouverture des frontières nigérianes décidées par les autorités fédérales d’Abuja. En bon béninois et dirigeant responsable, le Président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a salué cette clairvoyance du Nigéria et remercie le pays et ses dirigeants pour avoir pris à bras le corps la mesure de la situation.

Loin d’une opposition radicale et aveugle, les responsables du parti politique « Les Démocrates » ont une fois encore démontré le sens de l’amour de la patrie. Juste à l’annonce de la nouvelle, l’euphorie a embrasé les populations riveraines de la frontière de Sèmè où le Bénin partage plusieurs kilomètres avec son voisin de l’Est. Eric Houndété a reconnu le sens de la grandeur dont a fait preuve le président Nigérian Muhammadu Buhari.

Les frontières nigérianes rouvertes dès le 31 décembre prochain. La décision prise par les autorités fédérales nigérianes a ému non seulement les responsables du parti de l’opposition « Les Démocrates » mais aussi les commerçants et usagers de la frontière de Sèmè que pratiquaient plusieurs milliers de béninois.

« Je dis au nom du président Boni Yayi et en mon nom personnel mes sincères remerciements et mes admirations à son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria pour avoir donné une suite favorable à nos plaidoyers en faveur de la réouverture des frontières », a fait savoir Eric Houndété qui a profité pour souhaiter un heureux anniversaire au Président Nigérian qui célèbre ce 17 décembre, ses noces de titane.