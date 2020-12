Depuis trois ans, les djihadistes, qui ont prêté allégeance à l’État islamique, sont actifs dans la région de Cabo Delgado. Ils attaquent villages et villageois dans le but d’y semer la terreur et de tenter d’y implanter un califat. Selon l’ONG Armed Conflict Location & Event Data group, basée aux États-Unis, ils ont fait au moins deux mille morts et provoqué le déplacement de plus de 400.000 personnes depuis 2017. Pour faire face à ce chaos provoqué dans la région par le groupe nommé ‘’Al-Shabab’’ ce qui signifie ‘’les jeunes”, en arabe le gouvernement américain a décidé d’apporter son aide au pays.

C’est lors d’une rencontre ce jeudi 3 décembre avec le président Filipe Nyusi, et la ministre des Affaires étrangères Veronica Macamo à Maputo, que le coordinateur de la lutte contre le terrorisme au département d’État, Nathan Sales a promis l’aide américaine afin d’aider le Mozambique à lutter contre l’insurrection islamiste. « Les États-Unis souhaitent approfondir leur amitié avec le Mozambique au moment où nous sommes tous les deux confrontés au défi du terrorisme », a déclaré le responsable américain dans un communiqué.

Un appui en matière de sécurité et de développement

Il a par ailleurs souligné la nécessité d’une coopération internationale pour vaincre les terroristes qui brutalisent et déplacent des civils à Cabo Delgado. « Les États-Unis sont vivement intéressés par un partenariat avec le Mozambique, » a-t-il indiqué. Egalement, l’ambassadeur américain au Mozambique, Dennis W. Hearne a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent avec un appui en matière de sécurité et de développement, tout en protégeant la population civile et en fournissant une aide humanitaire aux personnes déplacées par la violence.