Tom Cruise ambitionnait de devenir le premier acteur à tourner dans l’espace. Pour autant, la Russie pourrait bien l’empêcher de réaliser cet exploit. En effet, une agence spatiale russe aimerait envoyer une actrice dans l’ISS, dès le mois d’octobre 2021. Une nouvelle course à l’espace semble donc s’ouvrir.

En effet, selon la chaîne russe Channel One, Roscosmos, agence spatiale, aimerait envoyer une actrice dans la station spatiale internationale et ce, dès 2021. Un casting été lancé afin de trouver la personne prête à se lancer dans cet incroyable projet. Une description bien précise a été donnée, afin de faire naître des vocations.

La Russie souhaite envoyer une actrice dans l’ISS

L’actrice recherchée doit être russe, âgée de 25 à 40 ans et faire plus d’1 mètre 50, mais moins d’1 mètre 80. Cela qui sera choisi subi un entraînement intensif. Dans l’ISS, elle pourrait être accompagnée d’une doublure ainsi que d’une cascadeuse. Le tournage devrait durer, en tout et pour tout, une dizaine de jours dans l’espace.

Tom Cruise, un projet devancé ?

Une initiative qui pourrait bien empêcher Tom Cruise de devenir le premier Homme à tourner dans l’espace. L’acteur américain et Doug Liman, doivent partir pour l’ISS en octobre 2021, mais nul ne sait s’il s’agit d’un voyage de reconnaissance ou autre. Un film dont le titre n’a pas fuité, mais dont le budget serait d’au moins 200 millions de dollars.