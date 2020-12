Ankara, prête à faire un effort afin de pacifier ses relations avec Israël ? C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan à l’occasion d’un discours tenu en marge des célébrations de fin d’année. Pour autant, cette main tendue ne se fait pas sans conditions. Ce dernier a appelé le gouvernement israélien à faire très attention en ce qui concerne sa politique menée à l’encontre de la Palestine.

Anciens alliés, Ankara et Tel Aviv ont longtemps entretenu de réels liens politiques et économiques. En 2018 toutefois, les deux pays expulsent certains de leurs diplomates les plus importants. Une décision prise alors que des dizaines de Palestiniens sont abattus à la frontière de Gaza. Des actes fermement condamnés par Ankara, qui a profité de l’occasion pour pointer du doigt la politique d’occupation menée par l’exécutif en Cisjordanie ainsi que les traitements imposés par le gouvernement et l’armée israéliennes aux Palestiniens.

Ankara, prête à tendre la main à Israël

Pour autant, la Turquie est prête à faire un effort. En effet, si Erdogan a reconnu avoir des problèmes avec certains hauts dignitaires du pouvoir israéliens, ce dernier affirme qu’il était toujours possible d’avoir de meilleures relations. Seul point à prendre en compte, la politique menée par Israël en Palestine. Une sortie qui intervient dans un cadre de détente, puisque le pays hébreux s’ouvre désormais à de nombreuses nations arabes, comme les Emirats, Bahreïn ou encore le Maroc ainsi que le Soudan.

La Turquie impose ses conditions

Une ouverture qui a pu s’effectuer sur aide du président Trump. Mais là encore, cette apparente mainte tendue ne se fait pas sans fracas. La Turquie, pour qui la cause Palestinienne est très importante, a notamment critiqué les Émirats Arabes Unis, affirmant que le rapprochement opéré avec l’État hébreu, se faisait au détriment de cette cause. À l’heure qu’il est, les seules relations entretenues entre la Turquie et Israël sont d’ordres commerciales.