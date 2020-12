Dans la seconde rencontre du groupe A lors du tournoi de l’UFOA B U20 qualificatif pour la CAN U20Mauritanie 2021, le Burkina-Faso et le Togo se sont neutralisés ce samedi à Porto-Novo au Bénin. Dans un match fou où les deux équipes ont fait preuve de discipline tactique, les Eperviers et les Etalons juniors peuvent nourrir des regrets. Car, dans une première période assez animée, et une deuxième pleine d’occasions, les deux équipes n’ont pas pu avoir l’avantage au score.

Le Burkina-Faso va même courir derrière le score pendant une vingtaine de minutes du retour des vestiaires. Karim Derman a ouvert le score sur penalty pour le Togo à la 40è minute (1-0, 40’). La réponse viendra à la 64è minute de jeu quand, avec la réalisation de Kouamé Jean-Fabrice (1-1, 64’). Il y a eu une bonne opposition selon Jonas Komla, entraineur du Togo. Il se réjouit du match nul et préfère surtout se focaliser sur la solidité de son équipe et corriger ce qui n’a pas marché face aux Étalons Juniors du Burkina Faso.

Pour Oscar Barro, entraineur du Burkina-Faso «nous avons rencontré une équipe très technique, bien organisée qui nous a posé des problèmes sur l’ensemble du match ». Et il pense qu’à la fin, «le match nul reflète le visage de la rencontre ». Dans ce groupe A, c’est le Niger qui est en tête après sa victoire contre le Bénin (1-0) en match d’ouverture de ce tournoi. Mardi 8 décembre prochain, le Bénin jouera contre le Togo et le Burkina-Face sera face au Niger.