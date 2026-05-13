Inter Miami : Lionel Messi peut se frotter les mains, son salaire a déjà doublé

Le syndicat des joueurs de MLS a dévoilé, ce mardi 12 mai 2026, les salaires des footballeurs évoluant dans le championnat nord-américain. Ces chiffres démontrent que l’argentin Lionel Messi, tête d’affiche du championnat reste largement en tête des revenus de la ligue depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023. Selon les données publiées, l’attaquant argentin de 38 ans perçoit désormais plus de 28,3 millions de dollars par an, primes comprises.

Son salaire est en hausse constante. Des chiffres qui interviennent par ailleurs après deux saisons qui ont été marquées par de très bons résultats avec le club floridien. En effet, à son arrivée, Messi touchait entre 10 et 17 millions de dollars par saison, bonus compris. Un salaire déjà très honnête.

Lionel Messi touche près de 24 millions d’euros par an

Depuis, sa rémunération a fortement progressé. En 2025, Lionel Messi a inscrit 29 buts et délivré 19 passes décisives, contribuant au premier titre remporté par l’Inter Miami en décembre dernier. Le joueur a également prolongé son contrat jusqu’en 2028. Son salaire a donc évolué en conséquence.

Malgré cette hausse notable, Lionel Messi reste loin des sommes perçues durant son passage en Europe. Au FC Barcelone, son contrat dépassait les 100 millions d’euros brut par saison à la fin de son aventure en Catalogne. En revanche, il touche désormais quasiment autant que lorsqu’il était au Paris Saint-Germain. Son salaire était estimé à environ 30 millions d’euros net par an…

La MLS n’a pas communiqué sur ses revenus publicitaires

Mais nuance. En effet, les revenus commerciaux personnels du joueur, liés notamment à ses contrats publicitaires, ne figurent pas dans les données publiées par la MLS. Notons par ailleurs que le championnat lui-même tire profit de Lionel Messi puisque depuis l’arrivée du champion du monde 2022, les audiences, les ventes de billets et l’exposition médiatique du championnat ont fortement augmenté. Un deal gagnant-gagnant.