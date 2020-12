Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’opposant iranien Rouhollah Zam. En effet, ce mardi 8 Décembre 2020, des sources officielles ont annoncé que la cour suprême a confirmé sa condamnation à mort. Les sources indiquent que cette institution s’est penchée sur le cas de l’opposant depuis plus d’un mois. L’opposant iranien Rouhollah Zam accusé d’être un agent de la France a vécu longtemps en exil dans le pays avant son arrestation par l’armée iranienne.

Il y a un peu plus d’un an, plus précisément en Octobre 2019, l’Iran annonçait l’arrestation de l’opposant qui a été administrateur d’une chaine sur la messagerie Telegram. A l’époque, les conditions de son arrestation n’ont pas été détaillées. Rouhollah Zam est accusé par l’Iran d’être soutenu par les services secrets américains et d’Israël mais aussi d’être “dirigé par la renseignement français“.

“Corruption sur terre”

L’opposant iranien a par ailleurs été reconnu coupable d’avoir été l’un des artisans de la contestation de l’hiver 2017-2018 au cours de laquelle pas moins 25 personnes ont perdu la vie. En juin de cette année, Gholamhossein Esmaïli, porte-parole de l’Autorité judiciaire, avait confié que le tribunal révolutionnaire a estimé que «les 13 chefs d’inculpation [pour lesquels il comparaissait] équivalaient au chef d’accusation ‘corruption sur terre’ et [avait] donc prononcé la peine de mort». C’est ce même responsable qui a annoncé la mauvaise nouvelle pour l’opposant ce mardi. Il y a plus d’un mois, la Cour suprême a statué sur son cas et le verdict du tribunal révolutionnaire a été confirmé», aurait lancé le responsable iranien au cours d’une webconférence.