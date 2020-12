Un fait plutôt inhabituel s’est produit dans la ville de Carnegie, en Oklahoma aux Etats-Unis. En effet, une enseignante de 26 ans a été arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec un de ses élèves âgé de 16 ans. A en croire les informations relayées par le média local «KWTV-DT» sur cette situation, les autorités auraient eu vent de l’affaire suite à une photo indécente de l’enseignante qui circulait.

L’élève aurait fait le premier pas

C’est alors que l’enseignante a été interrogée par le surintendant de l’école. Dans un premier temps, les deux ont nié avoir eu des relations. Mais par la suite, l’enseignante du nom de Andee Lantz est passée aux aveux. Elle confiait notamment que la relation aurait commencé suite à une «homecoming game». Selon la déclaration qui a été faite et relayée par le média local «KWTV-DT», alors qu’ils se promenaient, l’étudiant aurait fait le premier pas en embrassant l’enseignante.

L’enseignante poursuivie pour viol au deuxième degré

L’enquête aurait révélé qu’au moins un rendez-vous aurait eu lieu au domicile de l’enseignante. Les deux auraient eu deux ou trois fois des relations sexuelles. La mise en cause est donc poursuivie pour viol au deuxième degré à cause de l’âge de son partenaire. A en croire les éclairages apportés sur cette situation, même si à 16 ans, l’élève avait l’âge de consentement, une relation entre enseignant et élève est proscrite.