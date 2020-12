Pour la fin de cette année 2020, caractérisée par la crise du nouveau coronavirus, le président américain sortant, Donald Trump et son épouse Melania voulaient organiser une grande fête dans leur complexe de Mar-a-Lago en Floride, où ils devraient se rendre une fois partis de la Maison Blanche, d’après la presse. Toutefois, les choses ne vont plus se passer comme l’auraient pensé les 500 invités conviés à cette fête par le couple présidentiel.

Donald et Melania Trump ont annulé la fête à la dernière minute alors que des invités se rendaient déjà sur place. Le 45e président des Etats-Unis et son épouse ont quitté ce jeudi 31 décembre 2020 leur belle résidence pour rejoindre la Maison Blanche. A l’origine de cette annulation, les nombreuses polémiques suscitées par la presse. The Palm Beach Post indiquait il a quelques jours que les Trump préparaient une énorme fête et à CNN de préciser le nombre des invités. Pour la presse, cette fête viole les règles sanitaires en cette période de crise du Covid-19.

Annulation de l’élection

Par ailleurs, le président américain Donald Trump est rentré ce jeudi à Washington, un jour plus tôt que prévu, probablement à cause de la poursuite de son combat avec le Congrès pour un projet de loi sur la défense et des contrôles de relance ainsi qu’une longue tentative d’annulation de sa défaite électorale de novembre. La Maison Blanche n’a donné aucune raison pour le changement brusque. Toutefois, cela coïncide également avec un pic de tensions avec l’Iran.