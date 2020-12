Le président américain Donald Trump a refusé de donner son accord pour un plan de relance économique visant à étendre l’aide aux Américains touchés par le chômage. En effet, selon les informations du média américain Daily Mail, les parlementaires ont voté In Extremis, le lundi 21 décembre dernier, un plan de relance de l’économie évalué à un montant de 900 milliards de dollars. Cela, dans le but d’éviter le désastre humain et social, et pour soulager l’économie américaine.

Ce plan de relance lui apparaît comme « une honte »

Le locataire de la Maison Blanche s’est cependant opposé à ce plan de relance, qu’il trouve insuffisant pour les citoyens Américains. C’est sur son réseau social favori qu’il s’est exprimé sur ce refus. « Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter les ridiculement faibles 600 dollars à 2.000 dollars ou 4.000 dollars pour un couple »,a-t-il laissé voir sur Twitter. Il a par ailleurs demandé « au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi », puisque ce plan de relance lui apparaît comme « une honte ». Notons que cette loi nécessite la signature de Donald Trump pour entrer en vigueur. Ainsi, d’après le Brookings Institute, s’il ne donne pas son accord, environ 14 millions d’Américains n’entreront pas en possession de leur allocation de chômage.

Signalons que le numéro un américain reste crampé sur sa décision, si le plan de relance n’est pas augmenté. « J’ai eu plein d’appels et de réunions à Palm Beach. Pourquoi les politiciens ne veulent-ils pas donner aux gens 2.000 dollars au lieu de 600 ? Ce n’était pas de leur faute, c’était celle de la Chine. Donnez aux citoyens de l’argent ! » avait-il encore martelé le vendredi 25 décembre 2020.