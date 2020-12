Alors que le rappeur The Game avait posé comme ultime condition pour rentrer sur le ring des Verzuz d’avoir comme adversairele producteur exécutif de « Power », Ja Rule pour sa part indique qu’il ne s’opposera pas à l’interprète de « Candy Shop ». Pour lui, c’est une compétition qui est censée être « la célébration de la musique, de l’art et de l’art ».

Il souhaite un duel “amusant”

Selon les confidences qu’il a faites, son souhait est que son passage soit « amusant et rempli d’amour » et que les fans ne devraient pas s’attendre à une confrontation avec 50 Cent. Il ne sait tout de même pas encore contre qui faire la confrontation. L’interprète de « Always on Time » avait évoqué le nom de Fat Joe qui ne semble pas être intéressé par la confrontation.

Il n’a pas encore choisi son adversaire

« Ils ont jeté Fat Joe. Crack et moi en avons parlé, mais je ne pense pas que Crack veuille faire «Verzuz» du tout. Si je n’ai pas le bon adversaire, ce ne sera pas non plus amusant. », a-t-il poursuivi lors de la déclaration qu’il a faite. Notons que jusqu’ici 50 cent ne s’est pas prononcé sur les propos qui ont été tenus par Ja Rule. Rappelons également que les deux rappeurs entretiennent des relations plutôt conflictuelles depuis quelques mois.