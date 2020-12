Aux Etats-Unis, cette fin d’année aura été marquée par la défaite retentissante de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Le Républicain, qui semble être un mauvais perdant n’a pas encore adressé ses félicitations à son rival Joe Biden et à sa colistière Kamala Harris. Ce ticket présidentiel gagnant entre un peu plus dans l’histoire des USA et du Magazine Time. Le célèbre hebdomadaire américain a célébré les deux démocrates en les désignant « Personnalités de l’année ».

Ils coiffent au poteau l’actuel chef de la Maison Blanche Donald Trump , le Mouvement contre les inégalités raciales né après la mort par étouffement de Georges Floyd et le docteur Fauci, plus le personnel soignant les plus exposés à la Covid-19. « Il était peut-être le seul candidat démocrate à pouvoir reprendre un peu du terrain perdu auprès des électeurs blancs culturellement conservateurs qui dominent les Etats-clé de la « ceinture de la rouille » a indiqué l’hebdomadaire américain en parlant de Joe Biden.

“Changer l’histoire de l’Amérique “

« Ensemble, (Biden et Harris) offraient à la fois renouveau et restauration et l’Amérique a acheté ce qu’ils proposaient » ajoute le célèbre magazine. Sur sa couverture, on voit la sénatrice de 56 ans et l’ex vice-président de Barack Obama côte à côte . Au-dessus de leur tête, il est écrit Person of Year. Un peu plus en retrait on peut lire la phrase : “Changer l’histoire de l’Amérique “. Joe Biden prêtera serment le 20 janvier prochain, ce qui mettra fin au règne de Donald Trump à la Maison Blanche.