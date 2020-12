Il y a quelques jours, le Wall Street Journal suscitait l’indignation en remettant en cause le titre de ‘Dr.’ de Jill Biden. Pour autant, celle-ci est bien la titulaire d’un doctorat en science de l’éducation, ce qui ne devrait donc pas faire débat. Mais la position du WSJ, parfaitement assumée, a entraîné le malaise. De fait, de nombreuses personnes sont montées au créneau afin de défendre la nouvelle Première dame.

Une attitude qui a passablement agacé les journalistes du WSJ, qui n’ont pas manqué de répondre aux attaques de l’équipe Biden. Selon eux, le débat avait le mérite d’être ouvert et le dossier publié ne justifiait en rien la réaction de la classe politique. De fait, ces derniers ont affirmé que la réaction du staff Biden était digne de celle de l’administration Trump.

Le Wall Street Journal s’en prend à l’équipe Biden

Une manière pour eux, de mettre la pression sur le président Biden et son rapport à la presse. En effet Joseph Epstein n’a pas manqué de pointer du doigt le titre du Dr. Biden, affirmant qu’elle devait le laisser tomber, celle-ci n’étant pas une docteure, mais ayant obtenu un doctorat. Une sortie qui a fait réagir Michelle Obama ou Hillary Clinton, mais également Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, pour qui ce texte n’aurait jamais été écrit au sujet d’un homme.

Paul Gigot fustige les critiques et la censure

Paul Gigot, le patron de la catégorie ‘Opinion’, n’a pas manqué non plus de rebondir, affirmant que ces débats étaient faits pour provoquer et engager la discussion. Pour autant, pas question de les remettre en cause parce qu’ils ne vont pas dans le chemin de telle ou telle administration. Selon lui, l’équipe Biden risque d’ailleurs de ressembler à celle de l’administration précédente, dans le sens où ils n’hésiteront pas à violemment s’en prendre et critiquer celles et ceux qui les critiquent.