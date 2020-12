Le 20 janvier prochain, Donald Trump cèdera sa place à Joe Biden. Le démocrate n’aura pas droit à une fastueuse cérémonie d’investiture avec le grand rassemblement auquel on assiste souvent. La faute à la pandémie de la Covid-19. Il y aura tout de même une cérémonie mais « extrêmement limitée » avec un défilé « repensé ». Depuis l’annonce de sa victoire en novembre dernier, des dépenses ont été engagées pour assurer la sécurité et la santé de Biden et de Kamala Harris, sa vice-présidente lors de l’assermentation.

Sûr de marcher sur de la moquette fraîche

Un peu plus de 44 mille dollars ont également été dépensés pour le nettoyage du tapis de la maison Blanche selon TMZ qui a pu avoir accès à la documentation financière fédérale. Joe Biden et les prochains occupants de la Maison Blanche sont donc sûr de marcher sur de la moquette fraîche. La présidence américaine compte en tout 132 chambres.

On n’ignore encore le nombre de chambres qui bénéficieront de cette attention si particulière. Gars aux prochains invités de la Maison Blanche ! Ils devront peut-être enlever leurs chaussures pour ne pas salir le tapis remis à neuf de la présidence américaine.