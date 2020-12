La première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a récemment créé la polémique en communiquant sur l’état d’avancement des travaux à la Maison Blanche. En effet, nombreux sont les internautes américains qui ont trouvé que ces informations n’étaient pas adéquates, en ce moment où les Etats-Unis perdent un lourd tribut à cause de la pandémie de coronavirus.

La construction d’un pavillon de tennis terminée

Selon les informations du média français BFMTV, l’épouse de Donald Trump a fait savoir que les travaux de construction d’un jardin pour enfants et d’un pavillon de tennis étaient terminés. Dans un communiqué ce mardi 08 décembre 2020, Melania Trump avait laissé entendre : « J’ai le plaisir de vous annoncer l’achèvement du pavillon de tennis sur le terrain de la Maison-Blanche. Merci à tous les talentueux artisans qui ont rendu ce projet possible et aux généreux donateurs de la Maison-Blanche ». Notons que ce n’est pas la première fois que Melania Trump se fait remarquer dans la presse à cause d’une polémique.

Elle supporte à tout prix les actions menées par son époux

Il y a quelques mois la femme du locataire de la Maison Blanche avait fait l’objet d’une polémique due à un de ses enregistrements privés qui a refait surface. Sur ce fichier audio publié par Stephanie Winston Wolkoff, une de ses anciennes proches, on pouvait l’entendre dire que plusieurs sont les personnes qui pensent qu’elle supporte à tout prix les actions menées par son époux. Aussi, avait-elle indiqué qu’elle faisait tout son possible pour bien organiser les fêtes de fin d’année, alors que personne ne s’en préoccupe.