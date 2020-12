Du sondage Gallup publié ce mardi 29 décembre, on en parle encore. Si Donald Trump l’actuel président américain est la personnalité homme la plus admirée en 2020, son équivalent féminin n’est autre que Michelle Obama. La femme de l’ex chef de la Maison Blanche Barack Obama a obtenu 10% des opinions favorables selon ce sondage réalisé sur 1.018 adultes du 1er au 17 décembre 2020.

Melania Trump au 3ème rang, devancée par Kamala Harris

L’ancienne première dame garde son rang pour la troisième année consécutive. Elle devance la vice-présidente élue Kamala Harris qui a obtenu 6%. On retrouve à la 3e place la femme de l’homme le plus admiré des Etats-Unis en 2020. 4% des sondés ont en effet pris fait et cause pour Melania Trump. Oprah Winfrey, la vedette de la télévision américaine vient au 4 e rang avec 3%. Angela Merkel, la chancelière allemande, Hillary Clinton, l’ex secrétaire d’Etat américain, la représentante Ocasio-Cortez et la reine Elizabeth II ont toutes reçu 2% chacune. Amy Coney Barrett, la juge à la Cour suprême et Greta Thunberg, la militante du climat, ferment la marche. Elles sont créditées d’1% des soutiens.

De nombreuses autres femmes ont reçu 1% mais n’ont pas fait partie du top 10 parce qu’elles étaient moins souvent mentionnées que Thunberg ou Barrett. Parmi elles figuraient l’ancienne secrétaire d’État Condoleezza Rice, l’activiste Malala Yousafzai, l’ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies Nikki Haley, la chanteuse et philanthrope Dolly Parton et la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.).Le sondage réalisé a une marge d’erreur de 4 points de pourcentage.