Une statue d’un homme noir à genou devant l’ancien président américain Abraham Lincoln, située à Boston a été retirée. Il s’agit en effet, de la statue de bronze du mémorial de l’émancipation dont le retrait a eu lieu, tôt dans la journée d’hier mardi 29 décembre 2020. Cette statue qui montre le président américain comme l’unique libérateur de l’homme noir donne une image dégradante de ce dernier qui a subi l’esclavage.

Une « représentation réductrice du rôle de l’homme noir »

Ladite statue portait l’inscription « une race libérée et le pays en paix. Lincoln se repose de ses travaux ». L’image de l’homme noir renvoyée par cette statue a suscité l’indignation de nombreuses personnes qui désapprouvent l’idée d’une race noire dont les chaînes ont été brisées par un émancipateur blanc. Dans une interview accordée au média américain, Times, le maire de la ville de Boston, Marty Walsh, a déclaré qu’« après s’être engagé dans un processus public, il est clair que les résidents et les visiteurs de Boston ont été mal à l’aise avec cette statue et sa représentation réductrice du rôle de l’homme noir dans le mouvement abolitionniste ».

Une copie de cette statue à Washington DC

Notons que plus de 12 000 personnes ont signé, durant l’été dernier, une pétition de l’artiste Tory Bullock qui demandait à ce que la statue soit retirée. Par ailleurs, la représentante sans droit de vote de Washington DC au Congrès, Eleanor Holmes Norton avait proposé, au cours du mois de juin, une loi qui vise à retirer une copie de la statue dans le Lincoln Park. Elle avait écrit que « les concepteurs de la statue de l’émancipation à Lincoln Park à DC n’ont pas pris en compte les opinions des Afro-Américains. Cela se voit ».