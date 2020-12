C’est une nouvelle qui devrait faire plaisir à Donald Trump. Selon le sondage Gallup réalisé sur 1.018 adultes du 1er au 17 décembre, l’actuel chef de la Maison Blanche est la personnalité la plus admirée en 2020. 18% des sondés ont placé Donald Trump devant Barack Obama qui n’est crédité que de 15%. C’est une belle revanche du magnat de l’immobilier sur le premier président noir des Etats-Unis. Ce dernier a occupé pendant 12 ans la première place de ce classement. En 2017 et 2018, Trump avait terminé deuxième derrière le mari de Michelle.

C’est la 10 e fois que le milliardaire républicain arrive dans les 10 premiers de ce classement. Avant d’entrer en politique, il était déjà dans le Top 10 en 1988, 1989, 1990 et 2011. Cette année, juste derrière Obama , on retrouve son ex-vice-président Joe Biden, qui récolte 6% des intentions favorables des sondés. La quatrième place est occupée par le Docteur Anthony Fauci de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. 3% des sondés l’ont désigné comme personnalité de la plus admirée de l’année.

LeBron James, Sanders, Elon Musk, Bill Gates et le Dalai Lama dans le classement

Il est suivi d’Elon Musk, le patron de Tesla, de Bernie Sanders, le sénateur démocrate, de Bill Gates, le co-fondateur de Microsoft, de LeBron James, star des Los Angeles Lakers et du Dalai Lama. Ils ont tous obtenu 1%. L’ex président américain Jimmy Carter est la personne vivante ayant le plus figuré dans ce classement au fil des années. Il est en effet apparu 29 fois dans le Top 10.

C’est le regretté révérend Billy Graham qui bat le record d’apparition dans ce classement. Il a figuré 61e fois dans le top 10. Notons que 24% des sondés n’ont pas répondu à la question de l’enquête et 11% ont plutôt désigné un parent ou un ami. Le sondage a une marge d’erreur de plus ou moins 4 points.