La semaine dernière, les journaux américains avaient annoncé que les États-Unis prévoyaient de dévoiler bientôt les accusations contre un Libyen. Ce dernier est soupçonné d’avoir assemblé la bombe qui a fait sauter un avion de ligne américain au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988. Ce lundi 21 décembre 2020, jour du 32e anniversaire de l’accident, la justice américaine a finalement annoncé l’inculpation d’Abou Agila Mohammad Massoud, un ancien agent des services secrets libyens soupçonné d’avoir participé à l’attentat.

Selon le quotidien The Wall Street Journal, le suspect, Abu Agila Mohammad Masud, est actuellement détenu par les autorités libyennes, et les autorités américaines demandent son extradition pour être jugé aux États-Unis. Selon le ministre américain de la Justice, Bill Barr « cet homme responsable du meurtre d’Américains et de nombreux autres, va répondre de ses crimes devant la justice ».

270 mort dont 190 Américains

D’après le média, Masud est accusé par les procureurs américains d’avoir été l’un des principaux fabricants de bombes pour l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, et est soupçonné d’avoir assemblé l’appareil qui a fait exploser le vol 103 de la Pan Am, qui a tué au total 270 personnes, dont 190 Américains et 11 personnes sur le terrain. De son côté, le New York Times a indiqué que l’endroit exact où se trouvait Masud n’était pas connu du public, mais qu’il avait été emprisonné en Libye à un moment donné pour des crimes qui ne sont pas en rapport avec la présente accusation.