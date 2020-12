L’élection présidentielle américaine qui a eu lieu le 3 novembre dernier continue d’occuper l’actualité. Plusieurs semaines après le scrutin et face à la contestation de la victoire de Joe Biden par l’actuel locataire de la Maison Blanche, le « collège électoral » se réunit ce lundi 14 décembre. L’objectif est de formaliser le vote à l’issu duquel le candidat démocrate a réussi à totaliser 306 grands électeurs contre 232 pour Donald Trump.

81, 28 millions de voix pour Biden

Ces grands électeurs dont le nombre dépend de la population de chaque état se réuniront séparément Etat par Etat tout au long de la journée du lundi. Les résultats du scrutin avaient préalablement été validés par chacun des 50 États américains. Il ressort que Joe Biden, l’ancien proche collaborateur de Barack Obama s’en est sorti avec 81,28 millions de voix, soit 51,3%. Le président sortant pour sa part a réussi à totaliser 74,22 millions de voix soit 46,8%.

Rappelons que le processus judiciaire qui a été enclenché par le milliardaire républicain en vue de contester la victoire de Joe Biden s’est révélé nul. Ses recours pour « fraudes massives » lors des élections se sont soldés par un échec devant les différentes juridictions. Mais ces décisions ne semblent pas convaincre le milliardaire républicain de sa défaite face à Joe Biden.

Trump poursuit ses accusations de “fraudes massives”

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, il continue de dénoncer des fraudes sans pour autant être en mesure de brandir la moindre preuve. Ce dimanche, il laissait lire sur Twitter que le dernier scrutin présidentiel était « l’élection la plus truquée de l’histoire américaine ». « Comment des États et des responsables politiques peuvent-ils confirmer une élection où la fraude et les irrégularités ont été démontrées ?», s’est-il interrogé dans sa publication.