Des images plutôt inhabituelles ont été publiées sur les réseaux sociaux par une photographe animalière près d’un lac au nord-ouest d’Orlando, en Floride aux Etats-Unis. En effet, on voit dans la vidéo publiée par la photographe un grand héron en train d’avaler un petit alligator. A en croire les confidences qui ont été faites par la photographe à NBC News, c’était le 5 décembre que les images avaient été captées sur un site d’observation des oiseaux.

“Oui, un oiseau peut manger un alligator!”

Le grand oiseau aurait capturé l’alligator avant de voler pour se poser par la suite au bord du Lac où la femme a pu filmer. A en croire la publication qui a été faite sur le réseau social de Mark Zuckerberg par l’Américaine, il aura fallu une demi-heure à l’oiseau pour engloutir le petit alligator. « Oui, un oiseau peut manger un alligator ! S’il est assez sauvage !», avait laissé lire la photographe sur Facebook.

“La nature continue de m’étonner…”

« La nature continue de m’étonner chaque jour », a-t-elle ajouté. L’oiseau est le plus grand des hérons américains. Il mesure plus d’un mettre de hauteur. Il est souvent à côté des plans d’eaux. Il se nourrit principalement de poissons. Mais parfois, il consomme es crevettes, des crabes, des insectes aquatiques, des rongeurs et d’autres animaux.