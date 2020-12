Éric Ciotti, élu LR des Alpes-Maritimes, n’a pas du tout apprécié la sortie du président Macron au cours de son entretien pour le média en ligne, Brut. Au cours de son interview, le chef de l’État a effectivement affirmé qu’il y avait, en France, des « violences policières ». Une sortie loin d’être anodine dans ce contexte si particulier.

Résultat, le député Ciotti a affirmé qu’il s’agissait d’une véritable faute de la part du président et que ce dernier se devait de présenter ses excuses. Un constat partagé par Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France a effectivement pointé du doigt un dérapage qui n’est pas pardonnable. Une série d’attaques qui démontre à quel point la situation, en France, est tendue sur le sujet.

Éric Ciotti appelle Macron à s’excuser

Interrogé sur France 2, Éric Ciotti a affirmé que les déclarations d’Emmanuel Macron étaient bel et bien une faute à l’encontre des forces de l’ordre, qu’il aurait humilié. Selon lui, le rôle du président de la République est de rassembler et non pas de s’en prendre à telle ou telle partie de la population, nommément, à une heure de grande écoute. De fait, ce dernier a appelé le président de la République, à retirer ses propos et à s’excuser.

Emmanuel Macron évoque des violences policières

Pour rappel, le président de la République française a reconnu au cours de son interview pour Brut, vendredi dernier, qu’il existait bel et bien des violences policières, évoquant cependant, des « violences commises par des policiers ». Des policiers violents qu’il convient de sanctionner de manière la plus dure et la plus juste possible. Le président Macron a également affirmé qu’en étant noir ou arabe, un individu avait plus de chances d’être contrôlé. Une seconde sortie qui a poussé les syndicats Alliance et Unité SGP a appelé à l’arrêt des contrôles d’identité.