Le tube WAP de la star américaine Cardi B continue de défrayer la chronique aux USA. Depuis son lancement de nombreuses personnes avaient dénoncé la vulgarité du clip, mais aussi du texte. Une légende du rap, Snoop Dogg a également parlé de ce clip. Sans être irrespectueux, il a voulu passer un message à la jeune rappeuse à succès.

Il est lui-même reconnu pour ses clips avec des femmes dans des postures pas très élégantes. Snoop Dogg a néanmoins été un petit peu choqué par le clip de Cardi B. C’est du moins ce que l’on peut retenir des propos qu’il a tenu lors d’une interview. Pour lui, Cardi B devrait “ralentir” en discutant de ses parties intimes, car il a l’impression que l’anatomie d’une femme est quelque chose qui devrait être chéri et gardé secret pour quiconque a la chance de la rencontrer.

Hypocrisie ? Offset lui répond

Plusieurs internautes ont dénoncé ce qu’ils appellent une hypocrisie du rappeur, lui rappelant les textes et les clips qu’il a lui-même rendus publics. Ce à quoi il a répondu avoir changé avec l’âge. Pour lui, il aurait bien évidemment réagi différemment et approuvé le clip s’il avait été jeune. Le mari de la rappeuse a tenu lui aussi à réagir via le micro de TMZ Affirmant qu’il aime beaucoup l’ex-star du gangsta rap, il a affirmé que pour lui, les hommes ne devraient pas dire aux femmes ce qu’elles doivent faire, que cela dure depuis trop longtemps. Il a insisté pour que les hommes soutiennent les femmes, y compris dans le milieu du rap. Allant dans le même sens que les internautes, il estime ainsi que si les hommes ont le droit de le faire, les femmes aussi devraient pouvoir.