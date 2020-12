ZeroAvia, une jeune entreprise basée en Californie vient d’obtenir l’assurance qu’elle pourrait bel et bien développer son produit, un avion à hydrogène. La promesse des vols commerciaux n’émettant aucun rejet carbone semble donc sur le point de se réaliser. En effet, la jeune startup a reçu les soutiens de Bill Gates, British Airwaves et Jeff Bezos.

En tout et pour tout, l’entreprise a levé 21.4 millions de dollars, ainsi que 16,3 millions de la part du gouvernement britannique, depuis British Airways. L’objectif de l’entreprise est de proposer des vols fonctionnant à hydrogène, afin d’éviter de faire en sorte que les avions de demain continuent à polluer.

ZeroAvia, un projet qui décolle

Val Miftakhov, président fondateur de l’entreprise s’est félicité de cette nouvelle, estimant que celle-ci représentait un réel pas en avant pour le monde et l’industrie aéronautique. Cette solution s’impose aujourd’hui comme étant l’une des plus prometteuses à l’avenir, ce qui pourrait permettre de mettre fin à l’utilisation d’industrie fossile, au profit de vols plus respectueux de l’environnement.

Les avions à hydrogène, la technologie de demain

Un premier test a été mené en septembre dernier, au cours duquel un avion de 6 places a volé du côté de Cranfield, en Angleterre durant 15 minutes avant de se poser. Un prochain test de 250 kilomètres aura lieu dans les mois à venir. Cette nouvelle technologie pourrait être déployée à grande échelle, d’ici à 2023, dans des avions de 20 sièges, pour des voyages de 500 kilomètres environ. D’ici 10 ans, ZeroAvia envisage de réaliser des vols à hydrogène sur 1.000 kilomètres, pour 100 personnes.