C’est un drame. Un incendie a tué dix nouveaux-nés dans un hôpital de l’Etat du Maharashtra dans l’Ouest de l’Inde ce samedi 09 janvier . Ces âmes innocentes se trouvaient dans l’unité de soins néonatals quand l’incendie s’est déclaré. C’est Doordarshan, la télévision publique du pays qui a rapporté l’information sur son compte twitter. Elle ajoute que sept autres bébés de l’unité ont pu être sauvés par les sapeurs-pompiers.

L’incendie a été causé par un court-circuit selon le ministre de la santé du Maharashtra Rajesh Tope, cité par CNN-News18. L’autorité précise qu’il y a une enquête en cours et que « quiconque est coupable de cela ne sera pas du tout épargné ». Pour Tope, il « faut veiller à ce que ce type d’incident ne se produise plus désormais ». Il a par ailleurs annoncé une compensation financière de 6 mille 813 dollars pour chacune des familles touchées.

Narendra Modi pleure une « tragédie déchirante »

L’Etat prendra également en charge les frais de funérailles et de conseil. Il faut dire que le drame a sérieusement choqué au sommet de l’Etat. « Je suis profondément attristé par la mort prématurée d’enfants dans un incendie à Bhandara, Maharashtra. Mes plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs enfants dans cet évènement déchirant » a écrit le bureau du président indien Ram Nath Kovind, sur son compte twitter.

Le Premier ministre Narendra Modi, est passé par le même réseau social à l’oiseau bleu pour « pleurer » une « tragédie déchirante » et adresser ses pensées à « toutes les familles endeuillées ». « J’espère que les blessés se rétabliront le plus tôt possible » a-t-il souhaité en fin de tweet. Amit Shah, le ministre de l’Intérieur a également compati à la douleur des familles victimes de ce drame.

Je suis « peiné au-delà des mots par cette perte irréparable » a-t-il écrit sur Twitter. Rajesh Tope, le ministre de la santé de l’Etat de Maharashtra est en contact avec le ministre fédéral de la santé et du Bien-être familial Harsh Vardhan, à propos de l’incident.