Les Etats-Unis ont annoncé la suspension temporaire de la vente d’armes à l’Arabie Saoudite. En effet, la diplomatie américaine a annoncé le mercredi 27 janvier 2021, suspendre « temporairement » les contrats de vente d’armes conclues avec Riyad.

Une mesure qui n’est pas extraordinaire

L’information a été donnée par le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken qui a précisé que cette suspension a lieu afin de « permettre aux nouveaux dirigeants de les réexaminer ». Pour le chef de la diplomatie américaine, cette nouvelle mesure prise par l’administration Biden n’est pas extraordinaire, puisque selon lui, l’habitude souhaite qu’une nouvelle administration « revoie les ventes en cours pour s’assurer qu’elles servent [nos] objectifs stratégiques et notre politique étrangère ». Notons que les relations entre l’ancien président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammend Ben Salmane (MBS) étaient bonnes et plusieurs ventes d’armes entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite avaient lieu.

Pour mémoire l’année dernière, les USA avaient notamment procédé à une importante vente d’armes à l’Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis. Pour ce faire, l’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, avait pris un véto qui n’avait pas pu être contourné par les membres du sénat américain. Le montant de ce contrat de vente d’armes était évalué à plus de 8 milliards de dollars.