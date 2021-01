La cour impériale de Nikki en deuil. Sa majesté Sinagorigui, ministre de la cour a rejoint ses ancêtres. Une tragédie pour le roi qui a perdu l’un de ses influents ministres, chef de terre de Gori. L’illustre disparu s’est éteint à l’âge de 70 ans. Les rituels pour sa succession seront lancés d’ici à là, a déclaré à une radio locale, le premier ministre de la cour impériale de Nikki.

Le ministre de la cour impériale de Nikki décédé participait à toutes les réunions avec l’empereur mais aussi à la désignation de tout nouvel empereur. Il est chef traditionnel dans le village de Gori mais rejoint la cour impériale tous les vendredis, à en croire Sa Majesté Sinadouwirou, premier ministre de la cour impériale de Nikki, joint par une radio locale.

Les cérémonies traditionnelles d’inhumation sont en cours d’organisation dans son village, situé à 1,5 kilomètre de Nikki-Centre. Il était souffrant depuis trois ans et rappelle le premier ministre de la cour impériale, « c’est une grosse perte pour Nikki et pour son village. La jeune génération veut toujours l’écouter pour ses conseils ».

Par ailleurs après trois lunes, les funérailles vont s’organiser et juste à la fin, les prétendants viendront déposer leurs candidatures. « Au fur et à mesure, je vais les annoncer à l’empereur. Dès qu’on va constater qu’il n’y a plus de candidats, on va les inviter et on va procéder à l’intronisation d’un nouveau », a rassuré Sa Majesté Sinadouwirou, premier ministre de la cour impériale de Nikki.