Le leader du Rassemblement Joël Aïvoa été reçu mercredi 20 janvier 2021 par les évêques réunis au sein de la conférence épiscopale du Bénin. La rencontre s’inscrit dans le cadre des discussions entamées par le clergé pour une présidentielle libre, inclusive et pacifique. La rencontre a eu lieu au siège de l’institution religieuse à Cotonou.

En vue d’une élection présidentielle inclusive et sans heurts, le clergé béninois a entrepris une série de rencontres à l’endroit de la classe politique nationale. Après les responsables du parti « Les Démocrates », la conférence épiscopale du Bénin a rencontré à son siège mercredi 20 janvier dernier, l’universitaire, l’agrégé des facultés de droit et professeur titulaire de droit public, Joël Aïvo.

La présidentielle de 2021 est le principal sujet abordé et inscrit à l’ordre du jour. Assisté de sa directrice de cabinet Barkatou Sabi Boum, Joël Aïvo a échangé avec les évêques au cours de la séance présidée par Mgr Victor Agbanou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Les évêques ont mis l’accent sur l’incidence des réformes politiques et électorales, les enjeux du scrutin mais aussi et surtout la candidature de Joël Aïvo.

Rappelons que la conférence épiscopale du Bénin avait exhorté lors de sa première session plénière de l’année pastorale 2020-2021, les institutions impliquées dans l’organisation de la présidentielle à jouer leur rôle pour un scrutin apaisé et sans incidents.