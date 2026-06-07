Wadagni aux candidats aux examens 2026 : « Croyez en votre travail, croyez en vos capacités »

Le président béninois Romuald Wadagni a adressé un message d’encouragement aux candidats aux examens de l’année scolaire et académique 2025-2026. Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État les a appelés à aborder chaque épreuve « avec confiance, sérénité et détermination ». La prise de parole intervient à quelques jours du coup d’envoi des premières épreuves nationales.

Au-delà des candidats, Romuald Wadagni a tenu à élargir son message à l’ensemble de la communauté éducative. Il a salué l’engagement quotidien des enseignants et rendu hommage aux parents pour leur accompagnement et leurs sacrifices tout au long de l’année. « L’avenir appartient à celles et ceux qui osent croire en leurs rêves et travailler pour les réaliser », a-t-il conclu.

Un calendrier chargé pour la session 2026

Le calendrier officiel des examens, publié par arrêté interministériel en avril 2026, fixe les grandes échéances de cette session. Le Certificat d’études primaires (CEP) ouvre le bal du 1er au 4 juin 2026, premier grand rendez-vous national pour les élèves du primaire. Le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) prend le relais du 8 au 10 juin, avant que le Baccalauréat ne clôture la séquence du 15 au 18 juin 2026. Des sessions de remplacement sont prévues respectivement du 22 au 24 juin pour le BEPC, et du 13 au 16 juillet pour le BAC. Au niveau de l’enseignement supérieur, les examens nationaux de Licence se tiendront du 30 septembre au 16 octobre, suivis de ceux de Master du 29 octobre au 13 novembre 2026.

Un président aux premières semaines de son mandat

Élu le 12 avril 2026 et investi le 24 mai au Palais des congrès de Cotonou, Romuald Wadagni est aux premières semaines de son mandat. Ancien ministre de l’Économie et des Finances sous Patrice Talon pendant dix ans, il avait fait de la rigueur et de l’investissement dans le capital humain deux axes forts de son action. S’adresser à la jeunesse scolaire dès le début de sa présidence apparaît comme un signal politique autant qu’un geste symbolique.