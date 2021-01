Il change de poste. Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a été nommé à un autre poste. Mario Elom Métnou est désormais le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il va remplacer une fois encore Ulrich Gilbert Togbonon qui devient le nouveau directeur adjoint de cabinet du ministre de la justice. Cette nomination a été faite ce mercredi 6 janvier 2021 lors du Conseil des ministres.

Le nouveau procureur spécial de la CRIET, Mario Elom Métonou est diplômé de l’Ecole nationale d’administration en qualité d’inspecteur de travail et de la sécurité sociale en 2001. Il obtient une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire l’année qui a suivi. Mais entre-temps, admis au concours des auditeurs de justice, il retourna à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature pour en sortir en 2009 avec le précieux sésame.

Il a été intégré, le 14 septembre 2010, dans le corps de la magistrature béninoise par décret n° 2010-397 et fut nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d’instruction du 7e cabinet d’instruction. Un poste qu’il a occupé jusqu’en octobre 2016 avant de rejoindre celui du substitut du procureur de la République près le même tribunal. Il sera nommé le 24 juillet 2018 comme procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou en remplacement de Ulrich Gilbert Togbonon nommé procureur spécial à la CRIET.