En congé depuis la semaine dernière le gouvernement du Bénin reprend service en ce début de mois de janvier 2021. Et dès le jeudi 7 janvier, le chef de ce gouvernement Patrice Talon va également se remettre en selle avec sa tournée de reddition de compte. Il va parcourir les 17 communes non couvertes par sa tournée du 12 novembre au 12 décembre 2020. Le chef de l’Etat va donc reprendre l’exercice fait dans les 60 communes visitées en un mois.

Il s’agit pour le chef de l’Etat de rendre compte aux populations de ce qu’il a fait pendant un peu plus de quatre ans de gouvernance. Le jeudi prochain, le chef de l’État démarre la deuxième étape de sa tournée par la commune de Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. Il sera aussi dans les communes comme Sô-Ava dans l’Atlantique, Ségbana et Karimama dans l’Alibori. Dans un contexte de coronavirus, ces rencontres avec les populations ne sont pas ouvertes à tout le monde. Au niveau de chaque commune, c’est devant un échantillon de la population (une centaine de personnes environ) que se fera cette reddition de compte. Cet échantillon est composé d’autorités politico-administratives, religieuses et morales. La première partie de la tournée qui a duré un mois a permis au président de la République de visiter 60 communes.

Du jeudi 12 au mardi 17 novembre 2020 pour le compte de la première semaine, Patrice Talon a parcouru 2732 Km, 5 départements (Collines, Borgou, Alibori, Atacora, Donga) et visité 17 communes. Du jeudi 19 au mardi 24 novembre 2020 pour le compte de la deuxième semaine de sa tournée, le président a parcouru 1904 km, trois départements (Collines–Couffo–Mono) et visité 12 communes. Du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre 2020 pour le compte de sa troisième semaine de tournée, il a parcouru 1405 km, trois départements (Mono – Zou– Plateau), visité 16 communes. Du vendredi 4 décembre au samedi 12 décembre 2020 pour le compte de sa quatrième semaine de tournée, le président de la République Patrice Talon a parcouru 760 km, cinq départements (Plateau– Ouémé – Zou – Atlantique – Littoral), visité 15 Communes.