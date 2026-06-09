Bénin : l’arbitre Jacques Soglahoun suspendu après un match de la Celtiis Ligue 2

La Commission des arbitres de la Fédération béninoise de football (FBF) a décidé de suspendre l’arbitre fédéral Jacques Soglahoun de l’ensemble de ses activités arbitrales jusqu’à nouvel ordre. La mesure a été rendue publique dans une note de service datée du 8 juin 2026 et signée à Porto-Novo.

Cette décision fait suite à des faits relevés lors de la rencontre ayant opposé les Panthères au Dynamo de Parakou, comptant pour la 31e journée du championnat Celtiis Ligue 2. Selon la Commission, l’officiel a signalé un hors-jeu à tort, une intervention qui a conduit à l’annulation d’un but considéré comme valable. L’instance chargée de l’arbitrage estime que cette erreur a eu une incidence sur le déroulement de la rencontre et sur son résultat. Elle reproche à l’arbitre assistant une faute d’appréciation dont les conséquences ont affecté l’issue du match.

Dans le document portant sanction, la Commission évoque une « insuffisance technique notoire ». Elle indique également que des mesures disciplinaires plus lourdes pourraient être envisagées en cas de récidive. La suspension prend effet à compter de la date de signature de la note et restera applicable jusqu’à une nouvelle décision des autorités compétentes. La Commission précise que le document a été publié et transmis à l’ensemble des structures concernées par la gestion du football béninois.