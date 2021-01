Une scène de violence au collège d’enseignement général 3 de Kandi dans le département de l’Alibori. En effet, le malheureux incident s’est produit en début de semaine et a opposé le censeur du collège à un couple-parent d’élève. Agressé et roué de coups, l’administratif a été mordu au dos par l’épouse de son agresseur.

Tout est parti d’une tentative de tricherie enregistrée le mardi 26 Janvier 2021. A en croire le censeur du collège d’enseignement général 3 de Kandi, victime, les faits se sont déroulés à l’occasion de la deuxième série des devoirs surveillés du premier semestre. Les apprenants voulant tricher ont exigé du surveillant de salle, l’apposition de cachets sur des feuilles vierges. Le censeur en rejeté cette demande.

Contre toute attente, les apprenants ont voulu faire un forcing. « On en était là quand une élève de la 3emeC a tenté malgré l’interdiction. Le surveillant de salle l’en a empêché. Elle a embêté le surveillant. Il y a eu un malentendu. Et c’est la goutte d’eau qui a débordé le vase», fait savoir le censeur à nos confrères de la radio locale Kandi Fm.

Le lendemain mercredi 27 janvier, le père de l’élève, un ex-vacataire s’est rendu dans l’établissement en rouant de coups au censeur qui s’est défendu. « Dépassé, j’ai pris un bâton pour me défendre, il a pris la fuite. Je me dirigeais au bureau de mon directeur lui rendre compte, quand le parent m’a rejoint avec un gourdin. J’ai reçu des coups à plusieurs reprises. Comme si ça ne suffisait pas, son épouse est sortie de nulle part et m’a mordu au dos», s’indigne l’enseignant.