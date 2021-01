La direction des services législatifs de l’Assemblée nationale du Bénin a changé de main. Le directeur de ce service Yves Ogan vient d’être relevé de ses fonctions. Le désormais ex-directeur du service de la législation Yves Ogan paie sans doute sa récente sortie médiatique sur la nouvelle monnaie Eco de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Dans un commentaire, le directeur limogé avait insisté sur le fait que le franc CFA encore moins l’Eco n’arrange pas le Bénin et qu’il est temps de s’en débarrasser au plus tôt. Ce lundi 4 janvier 2021, le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou s’est fendu d’un point de presse pour apporter la réplique.

Son remplacant connu

Il a fait remarquer que « l’avis et le commentaire donnés par Yves Ismaël Ogan sur le franc Cfa et l’Eco ne sont pas ceux de l’institution parlementaire et n’engagent nullement celle-ci». Et que c’est ce mardi 5 janvier, après débats et la communication du gouvernement que la position du parlement sera connue. Yves Ogan a été donc limogé et remplacé par Olushegun Serpos avant que cette position du parlement ne soit connue.