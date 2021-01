Les députés de la 8ème mandature de l’assemblée nationale se prononcent mardi 05 janvier 2021 sur la fin du franc Cfa et l’adoption de la nouvelle monnaie l’Eco. Les clarifications sur la position du parlement ont été annoncées lundi 04 janvier 2021 par le directeur de cabinet du président de l’assemblée nationale, Mathieu Ahouansou. C’était au cœur d’un point de presse tenu à la salle polyvalente du parlement.

Le cabinet du président de l’assemblée nationale a clarifié l’opinion nationale sur la récente sortie du directeur des services législatifs du parlement Yves Ismaël Ogan, relative à la fin du Franc Cfa et l’avènement de l’Eco. A en croire Mathieu Ahouansou, « l’avis et le commentaire donnés par Yves Ismaël Ogan sur le franc Cfa et l’Eco ne sont pas ceux de l’institution parlementaire et n’engagent nullement celle-ci».

Le parlement se prononce mardi 5 janvier

Le directeur de cabinet de Louis Vlavonou a fait savoir que la position de l’assemblée nationale ainsi que celle des députés pris individuellement seront connues au terme des débats qui suivront la communication projetée par le gouvernement pour le mardi 05 janvier 2021. Il a par ailleurs indiqué que les débats pouvant conduire à retenir la position de l’assemblée nationale sur le sujet du Cfa et de l’Eco, n’avaient pas été faits dans le fond.

Cependant, précise-t-il, l’institution parlementaire et l’ensemble des députés se prononceront mardi 05 janvier au cours de la séance plénière. Par la même occasion, le gouvernement donnera également d’amples explications à la représentation nationale sur la nouvelle monnaie. Voir ci-dessous l’intervention du Yves Ismaël Oganqui a conduit à la réaction du parlement