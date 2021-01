Le rappeur français Booba n’en finit pas de s’en prendre au chanteur Maître Gims. En effet, le Duc de Boulogne s’est encore moqué de l’artiste congolais, mais sur le cachet exorbitant qu’il a demandé pour réaliser un concert. Pour cela, B2O a publié sur son compte Twitter, un extrait de l’émission de télé ivoirienne, Peopl’Emik, où l’homme d’affaires AL Moustapha a ouvertement déclaré qu’il n’aime pas Maître Gims.

« Je ne sais pas, mais je ne l’aime pas »

L’homme d’affaires avait donné son opinion personnelle, en faisant savoir que : « Je ne l’aime pas, c’est tout. (…) Je ne sais pas, mais je ne l’aime pas ». Pour lui, Maître Gims « n’est pas ouvert au public. Gims je ne l’ai jamais vu sourire ». Booba a donc utilisé cette séquence pour tourner en dérision Gims. « On t’aime pas! Et plus les jours passent et moins on t’aime. Ta musique est mauvaise tu es vilain et t’as pas de cojones. Et tu sens mauvais par-dessus l’marché » a-t-il laissé voir sur Twitter, mentionnant le nom de l’interprète de Bella.

Notons qu’après avoir été banni d’Instagram, Booba a recommencé son activité favorite sur Twitter. Dernièrement, il s’en est pris à Damso sur son look et avait lancé une pique à l’animateur de la radio Skyrock, Fred Musa. Pour rappel, ce n’est pas ma première fois que Booba se moque de Gims. L’année dernière il avait publié une photo de Gims, mais s’était fait recadrer sur la toile.