Après avoir demandé à Parler de lui soumettre son plan de modération dans un délai de 24 heures, Apple a supprimé l’application de sa plateforme de téléchargement Apple Store. C’est la conséquence naturelle du non-respect de cet ultimatum. « Il n’y avait pas de place sur notre plateforme pour les menaces de violence et d’activité illégale » a justifié dans un communiqué le géant du numérique. En effet, celui-ci reprochait à Parler de ne pas contrôler comme il se doit ses utilisateurs accusés de s’être servis du réseau social pour coordonner le mouvement de contestation ayant conduit au siège du Capitole le 06 janvier dernier. Un groupe à but non lucratif basé à Washington, réclame de Apple la même sanction contre Telegram. Il a attaqué la marque à la pomme devant un tribunal fédéral hier dimanche afin qu’il supprime l’application de chat et de médias sociaux de sa plateforme de téléchargement.

Le groupe reproche à Telegram de n’avoir pas censuré les conversations violentes et extrémistes à la suite de l’attaque du 06 janvier contre le Capitole. Apple mérite de traiter Telegram de la même manière que Parler, estime t-il. Le procès intenté contre le géant du numérique a pour but de l’amener à agir contre Telegram que la Coalition pour un web plus sûr ne digère d’ailleurs pas. L’organisation et son président Marc Ginsberg , ancien ambassadeur américain au Maroc se plaignent du rôle de Télégram dans l’hébergement de contenus suprématistes blancs néonazis.

Google, aussi dans le viseur de la coalition pour un web plus sûr

Ils estiment dans leur plainte que ces contenus violent les conditions de service d’Apple pour son App Store. La firme de Cupertino est poursuivie par la coalition devant le tribunal du district américain pour la Californie du Nord. La plainte allègue l’infliction négligente de détresse émotionnelle et de violation du code des affaires de Californie, et demande des dommages-intérêts compensatoires non spécifiés et une injonction obligeant Apple à retirer Telegram de son App Store.

Signalons que Ginsberg avait déjà alerté Apple en juillet 2020 sur les discours nationalistes blancs, antisémites et violents qui circulent sur Télégram mais il n’a pas eu de réponse de la marque à la pomme. Google est aussi dans le viseur de la coalition pour un web plus sûr. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Keith Altman, avocat de la coalition.