Alors que le monde essaie toujours de comprendre ce qui a bien pu se passer aux États-Unis, l’Iran a décidé de réagir aux récents événements. En effet, le président Rohani a tenu à pointer du doigt la politique menée par l’exécutif américain, qui a mené, selon lui, au désastre de toute une nation. Une situation qui s’est confirmée au cours de la soirée d’hier.

Selon Hassan Rohani, la démocratie occidentale se veut désormais “fragile et vulnérable” Une sortie effectuée quelques heures après les événements survenus à Washington, qui ont secoué le monde entier. Pour rappel, des partisans et fervents soutiens du président américain sont entrés dans le capitole afin de forcer pour que leur candidat reste à la tête du pouvoir.

Hassan Rohani fustige Donald Trump le “populiste”

Selon ce dernier, le terrain est désormais favorable aux populistes, et ce, malgré des progrès indéniables d’un point de vue économique, scientifique et industriel. Donald Trump en serait le parfait exemple. Arrivé au pouvoir, ce dernier a provoqué ce qu’il compare à un véritable désastre d’un point de vue sociétal.

Joe Biden, une mission qui s’annonce compliquée

Selon lui, il est important que les personnes au pouvoir et surtout, les citoyens, retiennent les leçons de ces quatre années et surtout, de ces derniers jours, qui ont dévoilé une immense fracture au sein de la population américaine. Le travail de Joe Biden s’annonce donc long et périlleux, lui qui va devoir rassembler toute une nation.