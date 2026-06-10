Mondial 2026 : refoulé des USA, l'arbitre Omar Artan accueilli en héros en Somalie (vidéo)

Omar Abdulkadir Artan a posé le pied sur le tarmac de l’aéroport international Aden Adde de Mogadiscio ce 10 juin 2026, après s’être vu interdire l’entrée aux États-Unis à l’aéroport de Miami. Des représentants du gouvernement somalien, des dirigeants de la Fédération somalienne de football, des arbitres et des centaines de supporters l’attendaient à l’arrivée.

Des centaines de personnes ont bordé les rues de la capitale pour scander son nom. Des vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux montrent des files de supporters cherchant à lui serrer la main, drapeaux somaliens en main. Une cérémonie officielle était prévue en soirée au stade de Mogadiscio, en présence d’élus et de responsables sportifs selon le site Somalia Today.

Un rêve brisé à l’aéroport de Miami

Le 6 juin, Omar Artan atterrissait en Floride avec un visa en règle, désigné par la FIFA parmi les 52 arbitres retenus pour le Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. La police aux frontières américaine (CBP) l’a déclaré « inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents » et l’a reconduit vers Istanbul, d’où il était parti. Il aurait dû devenir le premier arbitre somalien à officier lors d’une phase finale de Coupe du Monde.

Le lendemain, la FIFA a confirmé son exclusion définitive de la compétition, précisant qu’elle « n’intervient pas dans les procédures d’immigration du pays hôte ». Andrew Giuliani, responsable à la Maison Blanche de l’organisation du tournoi, a assuré que la décision reposait sur « de très bonnes raisons », sans en préciser la nature. La Somalie figure parmi les pays dont les ressortissants sont soumis à des restrictions de voyage aux États-Unis sous l’administration Trump, en vigueur depuis début 2025.

La Somalie derrière son arbitre

Le ministère somalien de la Jeunesse et des Sports a indiqué avoir mené « d’intenses démarches diplomatiques » auprès des autorités américaines et de la FIFA sans parvenir à faire lever l’interdiction, tout en défendant « l’intégrité » de l’arbitre. Artan, 34 ans, détenteur du badge FIFA depuis 2018 et élu meilleur arbitre africain par la CAF en 2025, a déclaré ne pas être « contrarié » par son renvoi et a promis de continuer à travailler dur.

L’arbitre a assuré rester « d’humeur positive », remercié la FIFA et la CAF pour leur soutien, et adressé ses vœux de succès à ses collègues arbitres pour le reste de la compétition. « Je me concentre sur les prochains défis de ma carrière d’arbitrage », a-t-il ajouté. Il s’est également exprimé avec émotion sur son identité somalienne, dont il a fait une source de fierté personnelle face à l’adversité. La Coupe du Monde 2026, dont il devait être l’un des arbitres, se poursuit jusqu’au 19 juillet 2026.