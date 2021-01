Une traînée de lumière blanche, continue ou non, observable à la verticale au-dessus et au-dessous de la Lune ou du Soleil, appelé colonne lumineuse : c’est le phénomène naturel auquel ont assisté les Russes de la région de Saint-Pétersbourg dans la nuit du 14 au 15 janvier 2021. C’est un phénomène naturel rare qui se produit dans le ciel offrant un spectacle céleste magnifique. De nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux et capturées par les résidents de la région ont attesté le phénomène.

D’après des témoins qui ont pu profiter du phénomène qui s’est produit vers 3h du matin avec une température de -21°C, c’était un spectacle magnifique. « Il est 3 heures du matin, il fait -21. Et, certes, il est grand temps d’aller au lit, mais regardez le ciel […] Сe n’est pas une aurore boréale, mais un autre phénomène météorologique, des colonnes ou des piliers lumineux. Un spectacle magique », a décrit un internaute sur Instagram. Pour que le phénomène soit visible le plus souvent, il faut que le Soleil ou la Lune sont près de l’horizon.

Au lever ou au coucher de la lune ou du soleil

Il a souvent lieu au lever ou au coucher de la lune ou du soleil. Les piliers qui sont observés dans l’ancienne capitale de la Russie, sont occasionnés par des cristaux de glace dans l’air qui reflétaient la lumière des lampadaires. Le phénomène se produit habituellement lorsque la température est assez basse. Actuellement à Saint-Pétersbourg, il fait -17°C en journée et -20°C la nuit. Il y a quelques années, le phénomène s’était également produit au Canada.