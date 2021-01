Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, a reçu une première dose du vaccin russe Sputnik V.

V pour la Victoire!



Alpha Conde, the 82-year-old president of Guinea, has received his first dose of the #SputnikV vaccine.

V is for Victory!



https://t.co/WYXX8psnsA pic.twitter.com/fNRScAiQmV